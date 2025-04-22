Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ! 23 Nisan 2025 bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları yükseldi! 23 Nisan 2025 bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın üçüncü günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip konusu olmayı sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın fiyatı bugünde yüksek seviyelerde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık takip edilirken "23 Nisan Çarşamba bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Gram altın son bir yıla göre 2,498.11 liradan 4,163.79 liraya yükselerek değer yüzde 66,68 değer kazancı yaşadı. İşte canlı altın fiyatları ile gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Habertürk Anasayfa