Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutması ve enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmeye başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 5 Ağustos çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...