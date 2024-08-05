Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 5 Ağustos! Bugün çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! 5 Ağustos 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın sabah saatlerinde, haftaya oldukça iyi bir tablo ile başlamıştı. Ancak öğleden sonra altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Bugün aynı şekilde borsa da günü sert bir düşüşle açmıştı. Bugün gram altın 2 bin 579 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 127 liradan işlem görüyor. İşte, 5 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa