Altın fiyatları yükseliyor! 4 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Bir süredir olumsuz bir seyir gösteren altın fiyatlarında ivme bugün yukarı yönlü oldu! Günlerdir düşen fiyatlar, bugün iyi bir yükselişle piyasayı açtı. Bugün gram altın 2 bin 468 TL'den, çeyrek ise 3 bin 947 TL'den işlem görüyor. İşte, 4 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 11-12 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acelesi olmadığını gösterdi.
Tutanaklarda, yetkililerin enflasyondaki 2023'ün ikinci yarısındaki önemli düşüşün ardından, bu yılın başlarında fazla ilerleme kaydetmediğini, ancak enflasyonun son aylarda yüksek kalmasına rağmen yüzde 2 hedefine doğru mütevazı bir şekilde ilerlediğini düşündüğü aktarıldı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 4 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 456 liradan yaparken; 4 Temmuz Perşembe günü 2 bin 468 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 932 liradan, 3 bin 947 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.468,1030
Satış: 2.468,5120
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.359,4700
Satış: 2.359,8900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.947,4400
Satış: 4.034,2300
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.788,9600
Satış: 16.086,7800
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.874,87
Satış: 8.073,11
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.799,10
Satış: 16.096,84
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.374,52
Satış: 16.792,85
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.325,16
Satış: 1.749,33
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.248,89
Satış: 2.381,71