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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 4 Temmuz 2024: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükseliyor! 4 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Bir süredir olumsuz bir seyir gösteren altın fiyatlarında ivme bugün yukarı yönlü oldu! Günlerdir düşen fiyatlar, bugün iyi bir yükselişle piyasayı açtı. Bugün gram altın 2 bin 468 TL'den, çeyrek ise 3 bin 947 TL'den işlem görüyor. İşte, 4 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 04.07.2024 - 07:36
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