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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız" | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız"

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla dün akşam bir toplantı gerçekleştirdi. Gallant, esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:01
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        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söyledi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla dün akşam bir toplantı gerçekleştirdi.

        Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına değinen Gallant, "Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız." dedi.

        Bir ay önceye kadar kısa sürede bir anlaşmanın olacağına inanmadığına işaret eden Gallant, ABD'deki temaslarının tümünde anlaşma için Hamas'a baskı kurulmasına odaklandığına dikkati çekti.

        Kanal 12 televizyonu, Gallant'ın basın ofisinin ise bahsi geçen açıklamalara dair yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.

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        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin dün Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirilmişti.

        Açıklamada, "Esir (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadelerine yer verilmişti.

        Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk." ifadeleri kullanılmıştı.

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        Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

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        #israil
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