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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Altın yeniden yükselişe geçti! 20 Nisan 2024 Cumartesi altın tablosu çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın tekrar yükselişe geçti! İşte 20 Nisan 2024 Cumartesi altın fiyatları

        Son zamanların en iyi yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Artış üzerine artış yaşayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Önceki gün 3 bin 990 liradan kapanan altın, hızlı bir hamleyle 3 bin 998 liraya yükseldi, İşte, 20 Nisan Cumartesi altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 07:43
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