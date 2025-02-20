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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın hızla tırmanıyor! 20 Şubat 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları canlı son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri altın fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. Birkaç gün yatay seyir izleyen altın bu hafta yeni rekorlarla yoluna devam ediyor. Altının gram fiyatı, 3 bin 425 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:01
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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