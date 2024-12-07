Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 7 Aralık 2024: Altın düşüşte! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın düşüşte! 7 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti. İşte, 7 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa