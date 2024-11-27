Altın yükselişte! 27 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya "yakın" olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini açıkladı. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 27 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.
Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 27 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YÜKSELİŞTE!
26 Kasım Salı günü 2 bin 927 lira olan gram altın 27 Kasım Çarşamba günü 2 bin 938 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 685 lira iken, 4 bin 701 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.938,2970
Satış: 2.938,5980
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.637,28
Satış: 2.637,60
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.701,2800
Satış: 4.804,6900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.804,3700
19.159,5700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.848,00
Satış: 20.044,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.370,85
Satış: 9.607,24
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.800,45
Satış: 19.155,72
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.133,63
Satış: 20.639,44
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.650,00
Satış: 2.497,82
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.776,75
Satış: 2.934,89
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