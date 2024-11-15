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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Kasım 2024: Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! 15 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 15 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 07:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:34
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