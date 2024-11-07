Altında düşüş devam ediyor! 8 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD'de seçim süreci tamamlandı ve Donald Trump 47. Başkan olarak seçildi. Bu gelişmenin yanı sıra, bugün açıklanacak Fed faiz kararı da piyasanın odak noktasında. Analistlerin öngördüğü gibi bir faiz indirimi daha gelirse piyasaya olan etkisinin ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 8 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Trump'ın ABD'de başkanlık seçimlerini kazanması, dolar ve hisse senetlerini desteklerken, pay piyasaları günü yükselişle tamamladı.
Analistler, seçim sonuçlarının küresel piyasaları etkilediğini belirterek, yatırımcıların yeni yönetim altında köklü politika ve ekonomik değişimlere hazırlandığını kaydetti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 8 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!
6 Kasım Çarşamba günü 2 bin 969 lira olan gram altın 7 Kasım Perşembe günü 2 bin 934 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 695 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.934,0800
Satış: 2.934,4980
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.658,5900
Satış: 2.659,5400
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.695,6500
Satış: 4.799,0000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.781,2200
Satış: 19.135,9600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.697,00
Satış: 19.825,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.362,56
Satış: 9.598,51
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.781,36
Satış: 19.136,24
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.055,35
Satış: 20.559,18
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.637,00
Satış: 2.476,59
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.755,76
Satış: 2.904,02
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