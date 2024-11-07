ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!

6 Kasım Çarşamba günü 2 bin 969 lira olan gram altın 7 Kasım Perşembe günü 2 bin 934 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 695 lira olarak güncellendi.

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