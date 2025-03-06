Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MART 2025: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! 6 Mart bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Mart 2025 Perşembe yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın, yeni güne de yatay seyirde başladı. Anlık verilere göre gram altın, 3 bin 418 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 5 bin 588 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli bayram ikramiyesi son durum
        Emekli bayram ikramiyesi son durum
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        İstihdama 296 milyar TL destek
        İstihdama 296 milyar TL destek
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Ukrayna hava savunması zor durumda kalabilir
        Ukrayna hava savunması zor durumda kalabilir
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa