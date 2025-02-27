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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT || Altın düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Şubat Cuma verileri araştırılıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son üç gündür gerileme yaşanıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 380 lira, çeyrek altın ise 5 bin 529 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 07:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:24
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