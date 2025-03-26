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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2025: Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 26 Mart 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın sakin seyre yöneldi. Altın fiyatları hafta başından bu yana durgun seyrediyor. ABD'deki belirsizlikler, Trump'ın gümrük vergilerine yönelik fikir değiştirmesi, jeopolitik riskler piyasalar üzerinde etkili olurken altın da risklerden besleniyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:07
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