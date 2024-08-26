Altın yükseliyor! 26 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Fed'in Eylül ayında faiz oranını tahminen 25 baz puan indireceğine dair güçlü beklenti, piyasayı yönlendirmeye devam ediyor. Gram ve çeyrek altın, son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...,
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Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor. Analistler, Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 26 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YÜKSELİYOR
Gram altın Cuma günü 2 bin 731 lira seviyesinde kapandı. 26 Ağustos Pazartesi günü ise 2 bin 741 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 4 bin 369 liradan 4 bin 387 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.741,1240
Satış: 2.741,5710
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.511,99
Satış: 2.513,20
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.387,6700
Satış: 4.484,2100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.550,8800
Satış: 17.883,1700
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.753,64
Satış: 8.974,74
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.562,16
Satış: 17.894,58
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.474,38
Satış: 18.939,38
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.505,77
Satış: 1.954,77
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.542,37
Satış: 2.681,97