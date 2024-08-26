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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 26 Ağustos 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın yükseliyor! 26 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Fed'in Eylül ayında faiz oranını tahminen 25 baz puan indireceğine dair güçlü beklenti, piyasayı yönlendirmeye devam ediyor. Gram ve çeyrek altın, son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...,

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 07:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 07:21
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