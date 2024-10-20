Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 21 Ekim 2024: Altında yükseliş sürüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında yükseliş sürüyor! 21 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları haftaya rekorla kapattı. Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor. İşte, 21 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 07:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan çetesinde son durum nedir?
        Yenidoğan çetesinde son durum nedir?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Habertürk Anasayfa