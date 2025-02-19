Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri gibi nedenlere bağlı olarak altın hızlı yükseliş gösteriyor. Birkaç gündür durgun seyreden altın fiyatları bu hafta da rekor serisine devam etti. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 929 liradan, gram altın 3 bin 423 liradan işlem görüyor. İşte 19 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…