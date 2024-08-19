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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 19 Ağustos 2024: Altında yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

        Altında yükseliyor! 19 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?

        Altın fiyatları geçen haftayı rekorla kapatmıştı. Haftaya başlarken rekorunu elinde tutan fiyatlar, yatırımcısını yüzünü güldürüyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasayı desteklerken, gram altın 2 bin 700 TL seviyesine ulaştı! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Ağustos Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:14
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