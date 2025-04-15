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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 15 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın fiyatları, ABD'nin gümrük tarifelerine dair çelişkili açıklamalarla artan belirsizlik ortamında rekor tazeledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir miktar geri çekildi. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 936 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 07:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:18
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