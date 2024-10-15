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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2024! Altında düşüş! Canlı altın fiyatları ile bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altında dalgalanma! 15 Ekim 2024 Salı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altında iniş çıkış devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla pozitif bir seyirle haftaya başlayan altın, Salı gününe ufak bir düşüşle giriş yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 15 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:53
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