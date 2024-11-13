Altın fiyatlarında durgunluk devam ediyor! 13 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 580 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 640 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 13 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.
Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.
Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 13 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
12 Kasım Salı günü 2 bin 863 lira olan gram altın 13 Kasım Çarşamba günü 2 bin 885 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 583 lira iken, 4 bin 616 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.885,0380
Satış: 2.885,3360
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.611,6000
Satış: 2.611,9200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.616,5000
Satış: 4.717,8800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.467,6000
Satış: 18.816,8200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.567,00
Satış: 19.716,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.203,25
Satış: 9.435,27
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.464,19
Satış: 18.812,84
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.880,02
Satış: 20.379,57
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.625,79
Satış: 2.465,69
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.737,41
Satış: 2.887,93
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