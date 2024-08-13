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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 13 Ağustos: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 13 Ağustos 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 13 Ağustos Salı günü için araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde değer artışı yaşayan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün 22 ayar bilezik altın fiyatı saat 10.00 itibarıyla 2,433 TL'den, çeyrek altın ise 4.252 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 07:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:07
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