Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve düğün, nişan gibi özel günler için alım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın, ABD verilerinin faiz indirimi beklentilerini körüklemesi nedeniyle rekora yakın seyrediyor. Güne 3643 dolardan başlayan ons altın, saat 10.05 itibarıyla 3625 dolardan işlem görüyor. Güne 4830 liradan başlayan gram altın ise 4828 liradan alıcı buluyor. İşte 11 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…