Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 11 Eylül 2025 Perşembe verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini artırması nedeniyle altın rekora yakın seyrediyor. Yatırımcılar ise bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verilerini bekliyor. Bugün saat 10.05 itibarıyla gram altın 4 bin 828 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 11 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve düğün, nişan gibi özel günler için alım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın, ABD verilerinin faiz indirimi beklentilerini körüklemesi nedeniyle rekora yakın seyrediyor. Güne 3643 dolardan başlayan ons altın, saat 10.05 itibarıyla 3625 dolardan işlem görüyor. Güne 4830 liradan başlayan gram altın ise 4828 liradan alıcı buluyor. İşte 11 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.827,56
Satış: 4.828,06
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.624,71
Satış: 3.625,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.723,81
Satış: 7.893,51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.895,25
Satış: 31.477,48
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.802,00
Satış: 32.020,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.399,91
Satış: 15.787,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.895,25
Satış: 31.477,48
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.439,63
Satış: 33.256,17
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.679,95
Satış: 3.695,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.450,20
Satış: 4.684,58
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.214,00
Satış: 79.929,00
