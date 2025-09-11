Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2025: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Eylül 2025 Perşembe verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini artırması nedeniyle altın rekora yakın seyrediyor. Yatırımcılar ise bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verilerini bekliyor. Bugün saat 10.05 itibarıyla gram altın 4 bin 828 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 11 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 11.09.2025 - 08:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:08
