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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2023 Salı bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 10 Ekim 2023 Salı güncel altın fiyatları

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 07:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 07:56
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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