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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig CANLI | 3. Lig heyecanı HT Spor'da... - Futbol Haberleri

        CANLI | 3. Lig heyecanı HT Spor'da...

        3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 3. Lig 3. Grup 25. haftasında oynanan Küçükçekmece Sinopspor SK - 1923 Mustafakemalpaşa SK karşılaşması HT Spor'da yayınlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:58
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        CANLI | 3. Lig heyecanı HT Spor'da...
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        GÜNÜN YAYINI

        3. Lig 3. Grup

        14.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü (HT Spor TV)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA...

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor. yayınlanıyor.

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