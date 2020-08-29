AA

Merkeze bağlı Alaçat köyünde açık alanda yapılan, yörede "başdonanma" diye tabir edilen erkek kınasında havaya rastgele ateş edildi. AA'nın haberine göre; bu esnada kurşunun isabet ettiği damat M.K. (23) göğsünden yaralandı.

M.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarıda kesilen etkinlik sonrası damadın yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Damadın durumunun iyi olduğu öğrenildi.