Sena'yı katletmişti! İşte nedeni!

İzmir'in Buca ilçesinde, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde, İlkay Ayeş (25), Sena Altan'ın (24) evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP KENDİNİ YARALADI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.
HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GENÇ KADIN İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
O EVE İKİ AY ÖNCE TAŞINMIŞ
Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena Altan'ın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi.
ERKEK ARKADAŞI VARDI
Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın, teklifi reddettiği öğrenildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi.
ÜZERİNDEN İNTİHAR NOTU DA ÇIKTI
Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayeş'in üzerinden ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi. Sena Altan'ın, İlkay Ayeş ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.
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