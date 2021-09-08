4 çocuk annesini öldürüp gömmüştü! Dehşetin cezası!

DHA

İstanbul Sultangazi'nde Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime ve oğlu Mehmet Altuntaş, Esentepe Polis Merkezi'ne ve Gaziosmanpaşa Savcılığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

SEVGİLİSİ OLAN AKRABASI ÖLDÜRMÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre şikayetçilerin, Ayşe Altuntaş'ın aynı zamanda akrabası olan sanık Mehmet Taşdelen ile bir süredir gönül ilişkisi yaşadığını, bunu sanığa sorduklarında ise Taşdelen'in maktüleyi iki gündür görmediğini söylediğini, daha sonra ise olay günü sabah saatlerinde maktüleyle buluşup Pirinççi Köyü'ne gittiklerini ve sonra tekrar evinin oraya bıraktığını söylediği öne sürüldü. Ancak bir süre sonra suçunu itiraf eden Taşdelen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Taşdelen getirildi. Öldürülen Ayşe Altuntaş'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savunması sorulan sanık Taşdelen, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tasarlayarak öldürmediğime dair Allah şahidimdir. Köyün çobanı ve muhtarının da dinlenmesini istiyorum. Onlar benim 4-5 senedir oraya gittiğimi biliyorlar. Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmamdan dolayı çok pişmanım" dedi.

BERAAT VE TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık son sözünde ise "Maktüleyi öldürmedim. Benim tek şahidim Allah, sonra sizlersiniz. Mahkemenizin vereceği karara razıyım. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin maktüleyi öldürmesini gerektirir hiçbir somut delili olmadığını, maktülenin kazaren hayatını kaybettiğini kabulü gerektiğini belirterek "Mahkemenizce karar verilirken kamuoyu baskısının minimalize edilerek karar verilmesi gerekir. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz" diye konuştu.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Taşdelen'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçunun sabit olduğunu belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki davranışlarını dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Olayda maktülenin tahrik niteliğinde bir eylemde bulunduğuna dair delil bulunmadığından tahrik indirimi yapılmadı. Ceza miktarı dikkate alınarak erteleme de yapılmadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.