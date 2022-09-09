Cani kocanın yeni görüntüleri! "Ben ihanet etmedim"

Sakarya’da boşanmak üzere olduğu karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani kocanın yaşattığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gözaltına alınan cani kocanın, “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti.
Boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani koca yaşattığı dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 2 çocuk sahibi olan kadını bıçak darbeleriyle ağır yaraladıktan sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin ikazı neticesinde duran ve gözaltına alınan cani kocanın, “Ben ihanet etmedim” sözlerini tekrarladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüde, vatandaşların yaşanan olaya tepkisi ile polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer aldı. Öte yandan, şahsın ‘Ben ihanet etmedim’ sözlerini tekrarladığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
YARALI KADIN YOĞUN BAKIMDA
Olay, 7 Eylül günü sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.
Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.
KOCA CEZAEVİNDE, KADIN YOĞUN BAKIMDA
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağır yaralı kadının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!