Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı!

İHA

Sakarya'da, boşanma aşamasındaki şahıs, adliye karşısında kafede oturan eşini defalarca bıçakladı. 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezindeki kafede meydana geldi. İHA'nın haberine göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

KAFEDE DEFALARCA BIÇAKLADI Adliye binası karşısında bulunan bir kafede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., bıçakla dehşet saçtı. Şahıs, eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.