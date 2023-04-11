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Boşanma aşamasındaki eşini katleden cani "pes" dedirtti: Cinayetin ardından eğlenmeye gitmiş

İzmir'de 31 yaşındaki İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki eşi 19 yaşındaki Zehra Kalmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gidip teslim olan Kalmaz, itiraf ettiği cinayetin ardından eğlence mekanına gidip eğlendiğini söyledi

Giriş: 11.04.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Cani koca eşini katledip, eğlenmeye gitmiş!
DHA

İzmir'de İhsan Kalmaz (31), boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı konuşmak için dün akşam amcasına ait daireye çağırdı.

POLİSE İTİRAF EDİNCE ORTAYA ÇIKTI

İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalmaz, hayatını kaybetti. Bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

CİNAYETİN ARDINDAN EĞLENMEYE GİTMİŞ

Zehra Kalmaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini belirten İhsan Kalmaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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