Cani anneye kan donduran keşif!

İHA

Olayda, Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'na 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

İHA'nın haberine göre, hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 1,5 aydır cezaevinde olan bebeğin annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'nda yapılan kontroller sonrası mezarlığa getirilen Gülçin E. ve Ülkü E., burada olayı nasıl gerçekleştirdiklerini tek tek anlattı. Yaklaşık 2-3 saat süren keşif sonrasında Gülçin E., ve Ülkü E., yeniden cezaevi aracına bindirilerek kaldıkları cezaevine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.