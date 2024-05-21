'Caner Yazar Herkes Oynar' Baba Sahne'de

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Televizyon seyircisi tarafından çok sevilen "Ayrılsak da Beraberiz", "Çocuklar Duymasın", "Yarım Elma", "Seksenler", "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Yasemince", "Papatyam", "En Son Babalar Duyar", "Emret Komutanım", "Saklambaç" gibi dizilerin senaristi Caner Güler, 'Caner Yazar Herkes Oynar' adlı gösterisiyle Baba Sahne'de seyirciyle buluşuyor.

Güler, yepyeni bir format olan gösterisinde ünlü isimleri sahnesine konuk alıyor ve seyircilerle birlikte canlı canlı bir senaryo yazıp oynuyor. Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlülerle sahnesini paylaşan Caner Güler 25 Mayıs'ta saat 20.00'de bu kez usta oyuncu Özgür Ozan'la seyirci karşısında olacak. Gösterinin biletleri babasahne.com'da satışa çıktı.