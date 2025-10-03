Caner'i kim öldürdü?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün adeta bomba üstüne bomba patladı.

GERİLİM BİR AN DÜŞMEDİ!

REKLAM advertisement1

Cihan ve babası Mesut yine karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce Mesut stüdyoyu terk etti. Cihan ise, abisinin kaybından babasını sorumlu tuttu.

CANER’İN PSİKOLOJİK SORUNU VAR MIYDI?

Programda dikkat çeken bir başka detay daha ortaya çıktı. Cihan’ın, jandarmaya yaptığı kayıp başvurusunda “Abimin ruh sağlığı yerinde değildi” dediği belirlendi.