10 kilometrelik bisiklet turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Müge Boz'un Galatasaray'ın basketbol takımında oynayan Caner Erdeniz, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Erdeniz, yaklaşık 10 kilometre Ortaköy-Tarabya arası bisiklet kullanarak spor yaptı.

'HER ŞEY NETLEŞTİKTEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ'