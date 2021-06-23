Baba-kızın bisiklet keyfi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Erdeniz, kızı Vina ile birlikte bisiklet keyfi yaptı. Basketbolcu, Nişantaşı-Sarıyer arası yaklaşık 15 kilometre bisiklet kullandı.

'HER ŞEY NETLEŞTİKTEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ'