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Haberler Magazin Caner Cindoruk: Senaryo çalışmalarım var - Magazin haberleri

Caner Cindoruk: Senaryo çalışmalarım var

Caner Cindoruk, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı. Yeni projeleri için mesai harcadığını ifade eden ünlü oyuncu, "Senaryoyla ilgili çalışmalarım var" dedi

14.08.2022 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Caner Cindoruk: Senaryo çalışmalarım var - Magazin haberleri
"Senaryo çalışmalarım var"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Caner Cindoruk, geçtiğimiz gün Levent'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cindoruk, yeni projeleri için yoğun tempoda çalıştığını söyledi.

42 yaşındaki oyuncu, "Tiyatro oyunumuz var Adana'da bir de Moda sahnesinde. Yeni şeyler okuyoruz, yakın zamanda çok güzel şeylerle görüşeceğiz." diye konuştu.

Tiyatro oyunlarının ikisinin de komedi olduğunu söyleyen Cindoruk, ayrıca senaryo yazmak istediğini ifade etti. Ünlü isim, "Senaryoyla ilgili çalışmalarım var, yakın zamanda onunla ilgili bilginiz olur." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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