Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Türk Sineması'nı Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü önceki akşamı gerçekleşti.
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları ile Türk Sineması'nın genç oyuncuları bir araya gelerek, ödüllerini aldı. İş, sanat dünyasının buluştuğu gecede birbirinden ünlü isimlerin şıklıkları yarıştı.
Gecede Perran Kutman, Turgay Tanülkü, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Güngör Bayrak, Nuri Alço, İbrahim Enez, Metin Devrim, Feridun Kete ve Nalan Çöl gibi Türk Sineması'na damga vurmuş isimlerin yanı sıra Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlüler de ödüllerini aldı.
CANER CİNDORUK: ÜCRET KONUSUNA HİÇ GİRMEYELİM
Törene katılan Caner Cindoruk, muhabirlerle sohbet etti. Cindoruk, rol alacağı reklam anlaşması ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "O ücret konusuna hiç girmeyelim, yakışık almaz." yanıtını verdi.
Son olarak George Clooney'ye benzetilmesi hakkında konuşan Caner Cindoruk, "Böyle bir aktöre benzetilmek tabii ki beni çok mutlu etti." açıklamasını yaptı.
AFRA SARAÇOĞLU: ÇOK GÜZEL DUYGULAR HİSSETTİM
Gecede ödül alan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saraçoğlu, "Bir Yeşilçam dizimiz var, bildiğiniz gibi. İkinci sezon çekildi. Çok güzel duygular hissettim, her şey çok güzel geçti. Aynı zamanda sizleri ve buna benzer ödül törenlerini, geceleri, ışıkları, her şeyi çok özlemiştim. Pandemiden sonra çok güzel oldu benim için." dedi.
MERYEM UZERLİ: İSİMLERİNİ AÇIKLAYAMAM
Ödül törenine katılan Meryem Uzerli de muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Ocak ayında dijital platformda bir projemiz var ama isimlerini şimdilik açıklayamam." diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Caner Cindoruk: George Clooney'ye benzetilmek beni çok mutlu etti - Magazin haberleri/caner-cindoruk-george-clooney-ye-benzetilmek-beni-cok-mutlu-etti-magazin-haberleri-3222060-magazin
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