Çandarlı nerede? hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Çandarlı hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Ege'nin incisi İzmir'dir. Çandarlı, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı, denizin içine uzanan küçük bir yarımada üzerine kurulmuş tarihi bir mahalledir (eski belde). Ünlü Çandarlı ailesinin adını taşıyan bu yerleşim, sahilin tam ortasında bir mücevher gibi duran görkemli kalesiyle tanınır. Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmasıyla İstanbul ve İzmir'den ulaşımın çok kolaylaştığı Çandarlı, hem sakin bir yazlıkçı bölgesi hem de dev bir konteyner limanı projesiyle geleceğin lojistik merkezlerinden biri olmaya adaydır. Detaylar yazımızın devamında.

ÇANDARLI NEREDE?

Çandarlı, Ege Denizi'nin kuzeyinde, İzmir ilinin Dikili ilçesi sınırları içinde yer alan bir sahil yerleşimidir. Coğrafi olarak, Ege Denizi'nin büyük girintilerinden biri olan Çandarlı Körfezi'nin kuzey kıyısında, küçük bir yarımada üzerinde bulunur.

Kuzeyinde bağlı olduğu Dikili ilçe merkezi, güneyinde ise sanayi bölgesi olan Aliağa ilçesi yer alır. Çandarlı'nın konumu, onu Kuzey Ege'nin en önemli tatil ve sanayi akslarından birinin parçası yapar.

ÇANDARLI HANGİ ŞEHİRDE?

Çandarlı, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'de bulunmaktadır. İzmir'in kuzey sahil şeridinde, "Kuzey Ege" olarak adlandırılan bölgede (Dikili, Bergama, Aliağa ile birlikte) yer alır.

İzmir şehir merkezine (Konak) yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Çandarlı, özellikle İzmirliler ve İstanbullular için popüler bir yazlık ve tatil kaçamağı noktasıdır. İzmir şehrinin tarihi ve turistik açıdan önemli merkezlerinden biridir. ÇANDARLI HANGİ İLDE_ Çandarlı, idari olarak İzmir iline kayıtlıdır. İzmir ilinin Dikili ilçesine bağlı bir mahalledir. 2014 yılındaki Büyükşehir yasasından önce kendi belediyesine sahip bir "belde" statüsünde olan Çandarlı, bu yasa ile birlikte Dikili Belediyesi'ne bağlı bir mahalle haline gelmiştir. Bu idari değişikliğe rağmen, Çandarlı güçlü "belde" kimliğini, tarihi merkezini ve sosyal yapısını korumaktadır ve hala bölgenin en tanınan yerleşim yerlerinden biri konumundadır. ÇANDARLI HANGİ BÖLGEDE? Çandarlı, coğrafi olarak Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Ege Bölümü'nde, Bakırçay Havzası'nın Ege Denizi'ne açıldığı noktada, Çandarlı Körfezi'nin kıyısında konumlanmıştır. Bölge, tam bir Akdeniz ikliminin (Ege tipi) hakim olduğu, yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı bir iklime sahiptir. Bu iklim yapısı, bölgenin zeytin ağaçları, çam ormanları ve maki bitki örtüsüyle kaplı olmasını sağlar.

ÇANDARLI KONUMU NEDİR? "Çandarlı konumu nedir?" sorusu, bu tarihi yerleşimin hem turistik hem de stratejik önemini ortaya koyar. Çandarlı'nın konumu, her şeyden önce sahilin tam ortasında, denizin içine uzanan yarımadanın ucunda bir gerdanlık gibi duran görkemli kalesi ile tanımlanır. Çandarlı Kalesi, kasabanın simgesidir ve limanı koruyan bir konumda yer alır. Türkiye'nin en iyi korunmuş ve en görkemli kalelerinden biri olarak kabul edilir. Bu kalenin konumu tesadüfi değildir. Antik çağlarda Pitane olarak bilinen İyon yerleşiminin akropolü üzerine kurulmuştur. Kale, 13. veya 14. yüzyılda bölgeye hakim olan Cenevizliler tarafından, Foça'daki kaleler gibi, ticaret yollarını korumak amacıyla inşa edilmiştir. Ancak kalenin bugünkü görkemli ve sağlam yapısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ailelerinden biri olan Çandarlı Ailesi'ne, özellikle de Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'ya (Fatih Sultan Mehmet'in ünlü sadrazamı) dayanır. 15. yüzyılda Çandarlı Halil Paşa, Venedik tehdidine karşı kaleyi yeniden restore ettirmiş, güçlendirmiş ve bugünkü halini almasını sağlamıştır. Kasaba da adını bu ünlü Osmanlı ailesinden almaktadır. Turistik açıdan Çandarlı'nın konumu, onu İzmir ve Ege Bölgesi için popüler bir "sayfiye" (yazlık) merkezi yapar. Özellikle 1980'ler ve 1990'lardan itibaren gelişen yazlık siteleri ve kooperatifleri ile bilinir. Çeşme veya Bodrum'un hareketli gece hayatının aksine, Çandarlı daha çok ailelerin ve sakinlik arayanların tercih ettiği bir tatil beldesidir. Denizi son derece temizdir ve Mavi Bayraklı halk plajlarına sahiptir. Liman içinde ve kale çevresinde, taze deniz ürünleri sunan çok sayıda balık restoranı ve kafe bulunur.