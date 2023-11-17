Candan kardeşler tutuklandı! Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? İşte son durum
Candan kardeşler olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşte Bahar Candan ve Nihal Candan olayında son durum...
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Bahar Candan ve Nihal Candan olayındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Candan kardeşler olayında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkarken Nihal ve Bahar Candan’a tutuklu bulunan çete lideri Onur Apaydın’la ilişki bağları soruldu. İşte Bahar ve Nihal Candan kardeşler olayı son dakika gelişmeleri...
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CANDAN KARDEŞLER TUTUKLANDI!
Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Nihal ve Bahar Candan’a, lüks restoranlarda yapılan yemekli tanıtımlar soruldu. Tutuklu bulunan çete lideri Onur Apaydın’la ilişki bağları soruldu. Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu ancak ondan daha önce ayrıldığını söyledi. Suçlamaları kabul etmediler. Adliyeye sevk edilen Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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PARA AKLADIKLARI TESPİT EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti. Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti.
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3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
DHA'nın haberine göre; kararın açıklanmasının ardından Nihal ve Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına 'Bir şeyler yapabilir misiniz?' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşları içerisinde defalarca 'Neden?, Neden?' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. O sırada Bahar Candan'ın 'Biz ne yapacağız ya?' dediği duyuldu. Tutuklanan 3 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi. Adliye çıkışında konuşan Bahar Candan, "Asıl suçlular dışarıda, benim hesabımda para yok, sırf ünlü olduğumuz için tutuklandık" dedi.
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CANDAN KARDEŞLERİN İFADELERİ ALINDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu soruşturma kapsamında Kars’tan gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen İsrafil S. ile birlikte Candan kardeşlerin de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifadeleri alındı. Şüphelilerin el konan cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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ONUR APAYDIN ESKİ ERKEK ARKADAŞIYMIŞ
Nihal ve Bahar Candan’a, Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın’ın çok eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti.
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KAAN HAMZAOĞLU OLARAK BİLİYORMUŞ
Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bu uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra gerçek adının Onur Apaydın olduğunu öğrendiğini söyledi.
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LÜKS RESTARONLARDA YEMEK SORULDU
Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Bu yemekli tanıtımlarda da, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Nihal Candan, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, erkek arkadaşıyla yemekli mekanlara veya gece kulübüne gittiğini söyledi.
Ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını belirtti. Bahar Candan da, bahsedilen restoranlara birçok ünlü ismin gittiğini ifadesinde belirtti.
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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarını kabul etmeyen kardeşlere, bazı kişilerin isimleri okunarak, “Bunu tanıyor musunuz” diye soruldu. Candan kardeşler söylenen isimleri tanımadıklarını belirti.
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"2 MİLYON YERİNE YANLIŞLIKLA 12 MİLYON" YAZMIŞ
Bahar Candan’a, sosyal medya hesabında, "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri olduğunu iddia etti.
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OPERASYON 3 YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞTİ
"Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şebekeye 3 yıl önce operasyon düzenlenmişti.
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TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ
İddialara göre çetenin lideri Eren Koç ve Onur Apaydın’dı. Nihal ve Bahar Candan’ın 3 yıl önceki operasyonda da ifade verdikleri iddia edildi. İfadeleri tamamlanan Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve İsrafil S., Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderildi.
Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Candan kardeşler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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"AİLEMİZ ZATEN ZENGİN"
Bahar ve Nihal Candan’a, lüks yaşantılarıyla ilgili “Para kaynağınız nedir” sorusuna, “Ailemiz zaten zengin. Ayrıca reklam gelirlerimiz var” dediği öğrenildi.
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TUTUKLANDILAR
Mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler suç örgütü kurmak ve üye olmak suçundan gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki Alisya Bahar Candan ablası Nihal Candan gibi İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var.
BAHAR-NİHAL CANDAN'IN ANNESİ VE BABASI KİM?
Nihal Candan babası Hakan Candan'ın akademisyen olduğu biliniyor. Annesi de akademisyen olduğu söylenen Nihal Candan'ın annesi hakkında pek fazla bilgi yok.
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NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.
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BAHAR-NİHAL CANDAN'IN ANNESİ VE BABASI KİM?
Nihal Candan babası Hakan Candan'ın akademisyen olduğu biliniyor. Annesi de akademisyen olduğu söylenen Nihal Candan'ın annesi hakkında bilgi bulunmuyor.
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