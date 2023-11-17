LÜKS RESTARONLARDA YEMEK SORULDU

Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Bu yemekli tanıtımlarda da, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Nihal Candan, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, erkek arkadaşıyla yemekli mekanlara veya gece kulübüne gittiğini söyledi.

Ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını belirtti. Bahar Candan da, bahsedilen restoranlara birçok ünlü ismin gittiğini ifadesinde belirtti.