Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot'tan 'Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor'

OYUN HAKKINDA

Zamanın birinde distopik bir dünyanın başkanı çok önemli bir etkinliğe katılacaktır. Her gün bu etkinlik için ülkenin farklı yerlerinde çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Fakat etkinlik, başkanın yoğun programı nedeniyle iptal olmakta ve ertesi gün bütün hazırlıklara yeniden başlanmaktadır. Bu etkinlikte giyilecek olan takım elbisenin her gün kusursuz bir şekilde temizlenip hazırlanması için iki giydirici işe alınmıştır. İkisi de geçmişlerini hatırlamamaktadır. Zaman kavramını yitirecek kadar uzun süredir çalışmakta ve burada yaşamaktadırlar. Başkan hiçbir zaman takım elbiseyi giymeye gelmemiştir ve iki giydirici her gün hiç giyilmemiş olan elbiseyi tekrar tekrar temizleyip hazırlarlar.