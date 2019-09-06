CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl önce sosyal medyadan paylaştığı twitleri ile ilgili olarak yargılandığı davada karar çıktı.

Kaftancıoğlu, terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa sevk toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Dosya istinaf mahkemesine ve Yargıtay'da onaylandığı takdirde ceza kesinleşecek.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

5 AYRI SUÇTAN HAPİS

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı. Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.