"ÖLÜMDEN DÖNDÜK!"

"KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"

* Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum.

* Kenan’ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor.

* İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz.