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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; kendisi gibi oyuncu Canan Ergüder ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan Ece, önceki gece Asmalımescit'te bir mekan kapısı önünde görüntülendi.

Kadın arkadaşı ile baş başa oturan Kenan Ece, flaşlar patlar patlamaz ön kapıdan girdiği mekanı arka kapıdan çıkarak terk etti.

Kenan Ece'yi görenlerin gözleri eşi Canan Ergüder'i aradı.