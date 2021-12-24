Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Canan Ergüder'den Kenan Ece'ye: İyi ki doğdun bebeğimin babası!

Meme kanseriyle mücadele eden ve "Geri dönmeye çaba gösteriyorum" diyen Canan Ergüder, eşi Kenan Ece'nin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ergüder, Ece'ye, "Canım sevgilim, arkadaşım, dostum, eşim, bebeğimin babası... İyi ki doğdun, iyi ki yanımdasın..." sözleriyle seslendi

24.12.2021 - 14:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017 yılında meslektaşı Canan Ergüder ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Kenan Ece, 41 yaşına bastı. Meme kanseriyle mücadele eden ve tedavisini tamamlayan Ergüder, eşinin doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

  • AŞKINI HAYKIRDI: SEVGİLİSİM, DOSTUM, EŞİM...

    Instagram hesabından ailece çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Canım sevgilim, arkadaşım, dostum, eşim, bebeğimin babası... İyi ki doğdun, iyi ki yanımdasın." notunu düştü. Adeta eşine olan aşkını haykıran Canan Ergüder'in paylaşımı 11 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

  • "İYİ Kİ DOĞMUŞ GÜZELİM"

    Canan Ergüder de 15 Temmuz'da 44 yaşına basmıştı. Ergüder'i akşam yemeğine çıkaran Kenan Ece, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kenan Ece, gönderisine, "İyi ki doğmuş güzelim." notunu düşmüştü.

  • "GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Ünlü oyuncu da ailece verdikleri bu pozu, "En başta aileme ve sonra doğum günümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğniz için gönülden teşekkür ederim." sözleriyle Instagram'dan yayınlamıştı. Ergüder'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.

  • KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

    Canan Ergüder, geçtiğimiz sene kendisine meme kanseri teşhisi konulmasının ardından rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ardından uzun süre kemoterapi gören ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda tedavisini tamamlamıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.