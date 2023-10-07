Çanakkaleli zıpkıncının kamerasına çizgili yunus takıldı

"Kameranın düğmesine basıp basmadığımı hatırlamıyordum. O anda kameranın kırmızı ışığının yanıp söndüğünü görünce rahatladım çünkü 'Tamam, çekiyorum. Bunu gösterebilirim.' diye düşündüm. Daha önce de birkaç defa karşılaştığım için bana hamle yapacak, benim canımı yakacak bir hayvan gibi gelmiyor. Hatta 10 dakika sonra onun olduğu yere tekrar daldım. İlk defa bu kadar yakına geldi. Hep uzaktan geçerlerdi, seslerini, tıkırtılarını duyardım. Bu kadar yaklaşacakları hiç aklıma gelmezdi. O bana yaklaşırken hep düşündüm 'Şimdi dönecek, gidecek' diye ama dönmedi. Çok keyifliydi."