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        Haberler Gündem Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı - Güncel haberler

        Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

        Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla, ormanlara görevliler dışında giriş yasağı 15 Eylül'den 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:06
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        Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
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        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiği, orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında giriş yasağının 30 Kasım’a uzatılmasına karar verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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