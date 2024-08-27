Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mevzileri gün yüzüne çıkarılıyor

Başkan Kaşdemir, bunun için özverili çalışmalar gerektiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu alanlarda Toprak diyerek basarak geçemediğimiz bu müstesna topraklarda toprağın altından hala Çanakkale Savaşı'nın izleri fışkırmaya devam ediyor. Biz de tarihten gelen bize bu emanetleri göz bebeğimiz gibi koruyarak gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii ki Çanakkale savaşlarının yaşanmış olduğu tarihi alanda hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen çok önemli savaş objeleri var. Tarihi alan başkanlığı olarak savaştan kalma ne varsa ecdadımızın elinin değdiği, ne varsa hepsini ortaya çıkartıp gelecek kuşaklara aktaracağız."