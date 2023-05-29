"ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA 2 DEFA YARALANIYOR"

Çelik, 'Bill'in savaştaki rolünü şöyle aktardı:

"Özellikle 6 Ağustos Anafartalar çıkarmasından sonra bölgede yapılan savaşlar sırasında, Arıburnu ile Anafartalar arasında yapılan haberleşme çok zor oluyor. Çünkü Kayacık ağılı bölgesinde bulunan Türk birlikleri, atın süratle koştuğu sahil bölgesini ateş altında tutuyor. O nedenle de atların çok hızlı gitmesi gerekiyor. 'Bill', 2 defa yaralanıyor. Savaş bittikten sonra Anzaklar, buradaki hayvanların çoğunu götürmemek için öldürüyor.