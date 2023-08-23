Çanakkale ve İzmir'de orman yangını! Çanakkale'de yangın nerede çıktı, son durum nedir?
Çanakkale ve İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale'de çıkan orman yangını sonucunda belli noktalardaki yerleşim yerleri tahliye edilirken Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Meydana gelen yangılar, "Çanakkale yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, son durum nedir?" Sorularını gündeme getirdi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İşte Çanakkale ve İzmir yangınında son durum...
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Çanakkale Dörtyol köyü yakınlarında ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında bölgede yerleşim yerleri tahliye edilirken, yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerince sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak can ve mal kaybı hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, "Çanakkale yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, son durum nedir?" İşte Çanakkale ve İzmir yangınları hakkında tüm detaylar...
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ÇANAKKALE VE İZMİR YANGININDA SON DURUM!
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.
Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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9 YERLEŞİM BÖLGESİNE TAHLİYE
Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.
Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
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Öte yandan bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi. Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdunda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.
Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.
Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.
Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.
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DENİZ ULAŞIMINA YANGIN ENGELİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin tek yöne düşürüldüğü ifade edildi. Bakanlık, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuzda" dedi. Bakanlık, "Saatte 9600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti" şeklinde konuştu.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
Şu anda içlerinde en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Damyeri mevkiinde başladı. Birkaç evin olduğu yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetin rüzgarın hızlı yayıldı. Kuş uçuşu 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Arkadaşlarımız belli mesafede durdurmaya çalıştılar. Yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki, arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. An itibariyle 70 km. saatlik rüzgar hızı var. Yüzde 19'luk nem sözkonusu. Bunların hephsi mücadelemizi maalesef güçleştirmekte. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerine odaklamış durumdayız. Kepez Belediyesi başta olmak üzere şu anda sevindirici olan Çanakkale merkezimizi teğet geçer yönde ilerliyor. AFAD koordinasyonu, valilik, orman teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bu mücadeleye destek veriyor. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversitesi teyakkuz halinde. Şu anda boşaltılması sözkonusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Şu ana kadar çok şükür can kaybımız sözkonusu değil; ancak mal kalbı, maddi hasar ne kadar şu anda söylemek mümkün değil. İnşallah yangın en kısa zamanda söndürüldükten sonra bu çalışma yapılacak. Hava araçlarımız 8 uçak, 26 helikopter, 180'e yakın arasöz ve iş makinası, 1100 personelle yangına müdahale ediliyor. Orman teşkilatı, valilik, AFAD ve diğer kamu kurumları eşgüdüm içerisinde çalışıyor. Yangının belli aşamasında Tarım Orman Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız bölgeye hareket etti. Ben de bu bilgiyi verme işleminden sonra yola çıkacağım ve arkadaşlarımıza destek olup, yangının söndürülme çalışmalarını yerinde incelemeye çalışacağım. Arkadaşlarımız canla başla yangını söndürmek üzere çalışıyorlar. İnşallah çok uzun sürmeden kontrol altına alınmış oluruz.
Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından yangın bölgesine gitti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ederken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce tahliye edildiği, 3 köydeki vatandaşların da tahliyelerinin sürdüğü belirtildi.
Söndürme çalışmaları kapsamında; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinelerinin görev yaptığı belirtildi.
AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in de bölgeye intikal ettiği, yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
HABERTÜRK YANGIN BÖLGESİNDE: ALEVLER MERKEZE ÇOK YAKIN!
Habertürk muhabiri Ceylan Sever, Çanakkale Radar mevkiinden orman yangınıyla ilgili izlenimlerini aktardı ve alevlerin merkeze çok yaklaştığını şöyle anlattı:
Alevler merkeze, hastaneye ve üniversiteye çok yakın. Yangının en önemli noktası bu. Damyeri mevkiinde meydana geldi bugünkü yangın. Buraya çok yetkili isimler geliyor. Sadece 4 vatandaş dumandan etkilendi. Çanakkale Köprüsü'nden geçtiğimiz andan itibaren Kepez'e gelene kadar kocaman dağ üzerinde kırmızı lavları andıran yangın görüntüsü var. Öğle saatlerinden beri Radar mevkiinde ekiplerinh canla başla mücadelesi devam ediyor. Havada gece görüşlü helikopterler de görev yapıyor. 6 köy tedbir amacıyla boşaltıldı, 3 köy için tahliye tedbiri alındı. Çan ve Çanakkale yolu trafiğe geçici kapatıldı. Birçok ekip müdahale ediyor. Yangın Çanakkale merkezine çok yakın bir noktada. Radar mevkiinde tamamen kırmızı tozpembe bir atmosferde. Merkeze yaklaşık 25 dakikada mesafedeyiz. Üniversite ve hastane merkezde. Bu sebeple oralar boşaltıldı. Köylerden, ahırlardan tahliye edilen hayvanlar hastanenin olduğu boş araziye götürülmüştü. Ancak hastaneye doğru alevlerin geldiği görüldü. Rüzgar ara ara etkisini sürdüroyor. Bir yandan da çam ağaçları olması hasebiyle tehlikeli. Kozalaklar alevler nedeniyle patladıkça sıçrıyor bu da yangının yayılmasına neden oluyor. Tüm birimlere bağlı ekipler jandarma, polis, TOMA, helikopter, belediye, karadaki araçlar hepsi canla başla yangını söndürmek için uğruşıyor. Çanakkale'de ciddi ölçüde çok büyük bir alan yanıyor. Dumandan etraf zor görülüyor. Nefes almakta güçlük çekiliyor. Yangınla mücadele etmek için yukarıda görevli olan ekiplere aşağıda polis kontrol noktasındaki vatandaşlar kasa kasa sular gönderiyor.
RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Çanakkale Köprüsü'nden merkeze doğru yanan ormanlık alanda yanan ağaçlar gelişmiş çam ağaçlar. Bu da kozalakların patladığı anlamına geliyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor. Bu etki alevlerin yönünden de anlaşılabiliyor. Şu an için bir kuruluk sözkonusu değil Çanakkale'de. Hava nemini kaybetmiş değil. Rüzgarlı bir hava var. Bu tehlikeli bir durum. Rüzgar alevlerin bu şekilde büyümesine yol açtı. Kontrol noktasında gördüğüm vatandaşlar oldukça panik haldeydi. Apartmanların arasından geçerken evlerden dağdaki yangının görüldüğünü izledik. Sokaklarda bir kalabalık yok. Yangından dolayı çoğu kişi evine gitmiş durumda. Bölgede görev alan itfaiye personeli şöyle konuştu.
Yangın rüzgarın şiddetiyle büyüdü. Elimizden geleni yapıyoruz ama herşey belli bir yere kadar. Uzun saatlerdir uğraşıyoruz. Şu anda su ikmali yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün çabalarımızla kontrol altına almaya ç alışıyoruz. En kısa sürede diyelim.
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BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yangınla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
Bugün saat 12.54’te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
FAHRETTİN ALTUN: "734 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 734 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.
BAKAN YUMAKLI: 4 GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERİYLE BU MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar." dedi.
Çanakkale'ye gelen Bakan Yumaklı, Damyeri mevkisinde başlayıp hızla yayılan orman yangınına müdahale eden ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Türkiye'de 29 yangının çıktığını, bunlardan 26'sının söndürüldüğünü söylediğini hatırlattı.
Bunlardan birinin Çanakkale'deki yangın olduğunu belirten Yumaklı, "Diğer ikisi ise Bursa Karacabey ve Yenişehir'deydi. Karacabey'deki yangın kontrol altına alındı. Yenişehir'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.
"ULUPINAR'DA 3, YAĞCILAR'DA DA 4 EV YANGINDAN HASAR GÖRMÜŞ DURUMDA"
Yumaklı, saat 11.39'da çıkan Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.
Yangının Damyeri mevkisinde başladığını anımsatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rüzgarın etkisiyle ki çok ciddi bir rüzgar vardı ve 15 kilometrelik bir alanı yaklaşık 6 saat gibi bir sürede geçerek hızlı bir şekilde bir hat üzerinde yayıldı yangın. Etkilenen alan yaklaşık 1500 hektar. Bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde bazı önlemler alınmış ve 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde diğer 3 köy de boşaltıldı. Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı; bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Bu köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı köy sakinlerine ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili şu anda herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı. Burada 41 yaşlımız, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca bu bahsetmiş olduğum 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi Yurtlar Kurumunda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette."
"ÇANAKKALE BOĞAZI SABAHIN İLK SAATLERİNDE YİNE ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILACAK"
Bakan Yumaklı, şu anda bulundukları noktanın birkaç yüz metre ilerisinde Devlet Hastanesinin yer aldığını belirtti.
Bu hastaneyle ilgili tedbirlere değinen Yumaklı, "Devlet Hastanesinden şu ana kadar 14 kişi yine tedbiren nakledildi. Şu anda 150 hastamız var Devlet Hastanesinde. 60 ambulansla onlar da bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış vaziyette. Dolayısıyla sosyal medyada maalesef ki çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer açıklamalara ya da spekülasyonlara itibar edilmesin." diye konuştu.
Yumaklı, üniversitede de teyakkuz durumunun devam ettiğini ancak herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını bildirdi.
Gündüz oluşan hava koşullarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları anlattı:
"Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu, rüzgarın saatte 70 kilometreye ulaştığı, nemin de yüzde 19'larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibarıyla sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarın da saatte 35 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Elbette yine istediğimiz seviyelerde değil ama gündüz olduğu gibi bizi çok zorlayan bir durum değil bu. Ancak bir uyarı var: Sabah 06.00'dan itibaren yine nemdeki düşüş, rüzgardaki artış ve sıcaklıktaki artış söz konusu olacak. Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'yla alakalı gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için boğaz tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatleriyle bütün hava araçlarının mücadeleye tekrar başlayacak olması sebebiyle geri kalanların boğaz çift yönlü olarak yine ulaşıma kapatılmış olacak."
"BU YANGIN BİR YERLEŞİM YERİNİN YANINDA BİR ARAZİDEN ÇIKTI"
Bakan İbrahim Yumaklı, Valilik, AFAD, jandarma, emniyet, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Kızılay, Devlet Hava Meydanları ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun, bölgenin milletvekillerinin, Çanakkale ilinin dinamiği olan ileri gelenlerinin çok ciddi bir dayanışma sergilediğini vurguladı.
Bu kurum ve kişilere teşekkür eden Yumaklı, "Şu anda cansiparane bir şekilde seslerini duyduğumuz ama kendilerini göremediğimiz, alevlere karşı mücadele eden arkadaşlarıma da Allah'tan kolaylıklar diliyorum. İnşallah sabaha kadar büyük oranda kolaylamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yangın bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı. Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım. Maalesef bu tür şeyler şu anda burada hepimizin bu açıklamayı yapmasına sebep olan olayı meydana getiriyor. Ben tekrar Çanakkale'ye geçmiş olsun diyorum. Diğer illerimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah dediğim gibi sabaha kadar arkadaşlarımız hiç uyumadan alevlerle mücadele edecekler ve sabah itibarıyla yoğun bir şekilde başlayacak diğer hava araçlarının da katılımıyla bu yangının söndürülmesi gerçekleşmiş olacak diye düşünüyorum, umut ediyorum.
Bu arada yine bir hatırlatma yapayım: Sosyal medyadan çokça bu tür zamanları maalesef insanların kullanması söz konusu. Bunların hepsine Valilik çok ciddi bir biçimde müdahil oluyor. Her bir ikazı, her bir uyarıyı, kendilerine ulaşan herhangi bir bilgiyi değerlendiriyorlar ama maalesef şu ana kadar onların tamamı yalan çıkmış vaziyette. Lütfen bu dönemde de hem güvenlik güçlerimizi hem yangınla mücadele eden her yönüyle mücadele eden kamu kurumlarımızı, insanlarımızı meşgul etmesinler. Bu zamanlar böyle zamanlar bu tür yalan yanlış bilgilerin verileceği dönemler, zamanlar değil."
BAKAN YERLİKAYA: 9 KÖYDEN 1251 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, Kızılay ve özel idarelerden 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."