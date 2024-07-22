Çanakkale Ezine'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesini duyurdu
Çanakkale Ezine'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesi güncellenerek duyuruluyor. Türkiye genelinde meydana gelen depremler gündemi sık sık meşgul ediyor. Ülkenin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, Çanakkale depremi son dakika detayları
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Çanakkale’de deprem oldu. AFAD Çanakkale’de yaşanan depremin Ezine ilçesinde olduğunu duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile " Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Depremin büyüklüğü ve derinliği gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. İşte, 22 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile Çanakkale deprem hakkında merak edilenler...
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ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Çanakkale'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ezine (Çanakkale)
Tarih:2024-07-22
Saat:17:39:22 TSİ
Enlem:39.68667 N
Boylam:26.3875 E
Derinlik:10.23 km
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
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