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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çanakkale Ezine’de deprem oldu! 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Çanakkale Ezine'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesini duyurdu

        Çanakkale Ezine'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesi güncellenerek duyuruluyor. Türkiye genelinde meydana gelen depremler gündemi sık sık meşgul ediyor. Ülkenin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, Çanakkale depremi son dakika detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:10
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        • 1

          Çanakkale’de deprem oldu. AFAD Çanakkale’de yaşanan depremin Ezine ilçesinde olduğunu duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile " Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Depremin büyüklüğü ve derinliği gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. İşte, 22 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile Çanakkale deprem hakkında merak edilenler...

        • 2

          ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

          Çanakkale'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          AFAD DUYURDU

          Büyüklük:4.7 (Mw)

          Yer:Ezine (Çanakkale)

          Tarih:2024-07-22

          Saat:17:39:22 TSİ

          Enlem:39.68667 N

          Boylam:26.3875 E

          Derinlik:10.23 km

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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