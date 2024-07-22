Çanakkale’de deprem oldu. AFAD Çanakkale’de yaşanan depremin Ezine ilçesinde olduğunu duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile " Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Depremin büyüklüğü ve derinliği gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. İşte, 22 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile Çanakkale deprem hakkında merak edilenler...